Bertram Derthona: si rinnova la partnership con Lerta & C

Prosegue il rapporto che lega la storica impresa tortonese Lerta & C. e il Derthona Basket . Anche quest’anno, l’azienda che opera nel settore edile dagli anni Cinquanta dello scorso secolo, ha firmato il contratto di sponsorizzazione per la stagione 2022-2023. Ad accomunare le due realtà, l’amore profondo per il basket e per il territorio. Il rapporto che si è instaurato negli anni fra le due realtà, continuerà ad essere anche nel prossimo campionato, produttivo e ricco di emozioni.

«Il Derthona Basket è come una famiglia – dice Ernesto Lerta da sempre vicino alla realtà bianconera –. L’appoggio alla società proseguirà anche quest’anno. Sono fiero di aver visto questa realtà crescere negli anni, in tutti i livelli, sia senior che giovanile».

La ditta Lerta & C., nata come impresa di costruzioni civili e residenziali, nel corso degli anni si è specializzata anche in lavori stradali, idraulica, acquedotti, fognature, movimenti terra, riqualificazione urbana, sistemazione idrogeologica del territorio e molto altro, per poi ritornare in tempi recenti ad occuparsi nuovamente anche di edilizia in senso stretto.