Tennis: penultima giornata dell'ITF U18

Le semifinali odierne hanno espresso i nomi dei finalisti e delle finaliste dell’under 18 Grade 5 organizzato dal Country Club Cuneo. Nel settore maschile ancora sugli scudi l’alessandrino Lorenzo Beraldo, figlio d’arte, che grazie al gioco aggressivo da fondo campo di cui dispone, ha fermato nettamente il romano che si allena alla Best Point di Caramagna con un netto 6-2 6-1- Augenti, classe 2004 non è riuscito ad entrare in partita contro il piemontese classe 2006 che arriva dalle qualificazioni e ha sbaragliato fino ad ora l’intera concorrenza.

Domani Beraldo troverà sulla sua strada il 2007 Andrea De Marchi, anch’egli autore di un match perfetto contro la sesta testa di serie, Samuele Seghetti. Per De Marchi il successo è maturato velocemente come testimonia lo score finale di 6-1 6-1. Anche lui predilige spingere da fondo campo e domani sarà una bella lotta che andrà in scena come secondo incontro a partire dalle 14,20, dopo la finale donne.