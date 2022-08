Oleggio Magic Basket, la “scuola” è ricominciata

Entusiasmo, tanta voglia di lavorare e anche di conoscersi.

Dopo le visite mediche svolte fra il pomeriggio di martedì 16 agosto e la mattina di mercoledì 17, tutti gli Squali (eccezion fatta per Mattia Temporali, attualmente in America per un camp di pallacanestro, che si unirà ai compagni dalla prossima settimana) si sono ritrovati la sera del 17 al locale Soul di Oleggio con lo staff tecnico e dirigenziale per un momento di condivisione e giovedì 18 via ai lavori in palestra.