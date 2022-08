A Livigno scatta il ritiro dei Leoni

È cominciato nella giornata di oggi, sabato 20 agosto 2022, il ritiro precampionato della Bertram Derthona. La squadra ha raggiunto Livigno e ha svolto il primo allenamento dell’anno presso la palestra Teola. Nella serata di domani Vanni Talpo raggiungerà il resto del gruppo squadra in quota: l’assistente allenatore bianconero è stato impegnato in questi giorni con la Nazionale Under 16 maschile all’Europeo di categoria disputato in Macedonia del Nord chiuso dagli Azzurri al sesto posto.