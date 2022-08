Eurogymnica: tre esclusive convocazioni federali

La Golfarelli, in virtù della conquista di due titoli italiani, nel campionato di Serie A2 e in quello di Insieme, oltre all'argento al torneo individuale Gold, ha ricevuto la prima chiamata della sua carriera nel gruppo A individualiste, quello che comprende, tanto per essere chiari, le olimpioniche Milena Baldassarri e Alexandra Argiurgiuculese o la stella nascente Sofia Raffaeli.

Si tratta veramente del top del movimento nazionale al quale aspira ogni ginnasta italiana.

Se per Laura si parla di una prima, per l'Azzurra Alessia Leone invece si tratta dell'ennesima conferma, essendo l'atleta ormai inclusa nel Team Italia da diversi anni. Il collegiale in questione si conclude il 24 di agosto ma mentre Laura rientrerà a Chivasso immediatamente per mettersi a disposizione di Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, lo stesso non farà Alessia. È stata infatti convocata a Follonica, presso la casa estiva delle Farfalle, dove la Maccarani la visionerà in proiezione di una possibile futura candidatura come parte della squadra nazionale.

Una grandissima soddisfazione per la società e la dimostrazione che la ginnasta, grazie alla preparazione acquisita e alla sua versatilità, può potenzialmente percorrere un cammino di eccellenza sia come individualista che come componente di insieme.

Infine, continua l'avventura di Virginia Cuttini, che dopo aver partecipato alla prima selezione nazionale in proiezione della composizione della squadra giovanile che affronterà i prossimi europei e mondiali Junior, si è trasferita in quel di Pescara dove si terrà un'ennesima selezione al termine della quale verranno resi noti i nomi delle prescelte per le due avventure internazionali.

Trapela grande ottimismo in casa Eurogymnica anche se per scaramanzia e per giusta prudenza nessuno in società si sbilancia.