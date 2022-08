Fitarco Piemonte - Doppia medaglia agli Europei Giovanili

Doppia medaglia per Fabrizio Aloisi agli Europei Giovanili. Secondo appuntamento europeo della stagione dedicato al tiro con l’arco giovanile, si sono infatti chiusi ieri, sabato 20 agosto, i Campionati Europei Giovanili di tiro con l’arco disputati a Lilleshall (Gran Bretagna). Come sempre la rappresentativa azzurra era tra le più numerose, con la presenza di tre piemontesi: Leonardo Costantino (Arcieri delle Alpi), Kaede Marsili (Arcieri Varian) e Fabrizio Aloisi (Arcieri Iuvenilia) . E’ proprio quest’ultimo l’unico ha tornare a casa con due medaglie al collo: il bronzo individuale e l’ argento a squadre , nella divisione arco compound allievi maschili.

Aloisi aveva chiuso la qualifica in ventunesima posizione (668 punti), battendo negli scontri diretti nell’ordine: l’inglese Saunderson (141-132), il croato Curic (143-140) agli ottavi, l’israeliano Hadar (142-141) nei quarti, arrendendosi poi al turco Kirca (144-138), testa di serie dopo le qualifiche. Il riscatto arriva poi nella finalina, dove il torinese batte l’altro turco Arslan (142-140) e conquista così il gradino più basso del podio.

Nella gara a squadre, assieme a Lorenzo Gubbini e Francesco Sterza, dopo aver vinto il primo scontro alle frecce di spareggio (29-24), il trio azzurro ottiene la vittoria di misura anche in semifinale contro Israele (228-227), fermato solamente dalla Turchia in finale (230-209).

Per gli altri piemontesi in gara, uscita prematura sia nella gara individuale che a squadre.

Leonardo Costantino (compound junior maschile), ventiduesimo in qualifica (676 punti), arriva la sconfitta già al primo turno (143-141) per mano del danese Berg. Stessa sorte anche nella gara a squadre, il terzetto esce subito di scena battuto dalla Slovenia (229-226).

Per Kaede Marsili (ricurvo allieve femminili), sedicesima in qualifica (638 punti), la strada degli scontri si ferma invece ai quarti di finale per mano della francese Cordeau (6-2), dopo aver battuto nell’ordine: la greca Nasoula (6-4) e l’ucraina Koval alle frecce si spareggio con (8*-8). Nella gara a squadre invece viene subito fermata dall’Ucraina (6-0).

L’Italia conquista ben sette medaglie (2 ori, 4 argenti e 1 bronzo) che le valgono il terzo posto nel medagliere finale per nazioni, dietro a Turchia (14 medaglie) e ai padroni di casa della Gran Bretagna (7 medaglie ma con più ori).

L’Europeo era inoltre valido come seconda e ultima tappa del Circuito di Coppa Europea Giovanile 2022, dopo la tappa di Bucharest (Romania) e appunto Lilleshall: Kaede Marsili chiude in sesta posizione finale (1271 punti), migliore delle italiane; settima posizione invece per Fabrizio Aloisi (1365 punti). Leonardo Costantino, non avendo partecipato alla prima tappa, non entra in classifica.

