Agil Igor Volley, grazie di tutto Igorine!

Momento dedicato ai saluti.

La società Agil Igor Volley desidera esprimere un caloroso ringraziamento alle Igorine che a partire dalla prossima stagione 2022/2023 non faranno più parte della serie B1: Valentina Brandi, Chiara Coccoli, Martina Ferravante, Cecilia Galliano, Anna Garavaglia, Aurora Giorgetta, Ilaria Maiezza, Silvia Palazzi, Chiara Pandolfi, Beatrice Perfetto e Chiara Valsecchi.

Qualcuna ha indossato i colori di casa per una sola stagione, qualcuna invece ha percorso un cammino più lungo, nonostante il tempo di permanenza sono tante le emozioni vissute insieme e i traguardi, personali e di gruppo, raggiunti.

A tutte loro la società augura un grande in bocca al lupo per il prosieguo della propria carriera sportiva e per la propria realizzazione!