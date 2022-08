Cuneo Volley - Settore giovanile: Costamagna e Venni ritirano i riconoscimenti FIPAV

Durante il riscaldamento dell’ultima amichevole del DHL Test Match Tournament, il Comitato Territoriale FIPAV Cuneo-Asti ha premiato le società ed i tesserati che hanno ottenuto risultati a livello regionale e nazionale nelle ultime due stagioni, riprendendo, dopo la pandemia, una bella tradizione ormai consolidata.

Il Cuneo Volley ha ricevuto i riconoscimenti per la partecipazione alle Finali Nazionali nelle categorie Under 15 e Under 19, in quanto Campioni Regionali e Territoriali.

A ritirare i premi c’erano il presidente Gabriele Costamagna e Vito Venni, presidente onorario del Club.