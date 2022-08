BEA Chieri conferma il Responsabile del progetto MiniBasket

Il MiniBasket è la base del progetto BEA Leopardi , con l’obiettivo di offrire a tutti i bimbi del territorio un ambiente sano in cui divertirsi, imparare con uno staff qualificato e vivere lo sport come occasione di socializzazione, educazione e formazione. Il progetto della prossima stagione sportiva dedicato ai più piccoli è in piena continuità con la passata annata. Federico Turetta sarà ancora il Responsabile MiniBasket, coadiuvato dal vice Luca Mosca . Entrambi trofarellesi, entrambi giovani (Federico classe ’93, Luca classe ’99), sono tutti e due cresciuti nell’universo BEA. Oltre al Settore MiniBasket, sono impegnati anche come Preparatori Fisici. Luca, inoltre, da tre anni è tornato in Prima Squadra come giocatore. Sotto la loro supervisione BEA continuerà a organizzare corsi minibasket nei sette Comuni in cui il Progetto è attivo da anni (Chieri, Cambiano, Santena, Trofarello, Poirino e Riva Presso Chieri), a cui si aggiungono Baldissero e Gassino grazie alle collaborazioni con BaldiSport e ATP Kangaroos.

L’anno scorso, le attività hanno coinvolto oltre 350 mni-atleti, senza contare tutti i bimbi coinvolti nelle lezioni che BEA Chieri offre alle scuole del territorio, riprese dopo la pandemia e che saranno potenziate nella stagione che sta per iniziare.

«Lavoriamo da anni alla formazione dei nostri ragazzi e, in questa fase, Luca e Federico sono tra i più pronti per un ruolo di primo piano – commenta il GM Salvatore Morena – Per questo siamo felici di continuare ad affidare a loro la gestione del Settore MiniBasket, strategico per tutto il Progetto BEA, dopo i buoni risultati della scorsa stagione. In un panorama, a livello provinciale e non solo, dove il movimento fatica a trovare e formare istruttori di livello, è un orgoglio averne in casa due come Federico e Luca, che stanno sviluppando nel nostro organico le proprie professionalità in vari ruoli».