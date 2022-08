Skatch Boves Baseball: progetto IncludiALLENAmente

Con lo spettacolo teatrale dal titolo “Il cuore che batte e che martella” a cura della compagnia teatrale de “il teatro degli episodi” e? iniziata la terza parte parte del progetto “IncludiALLENAmente”, sostenuto e finanziato da “Sport e Salute S.p.A”, relativo al bando ministeriale “Sport di Tutti”.

Il progetto nasce del desiderio condiviso di riuscire a far conoscere lo sport in generale ed il baseball sul nostro territorio attraverso tre specifici percorsi:

Il progetto “sportivo inclusivo”, realizzato grazie alla fattiva collaborazione con la cooperativa sociale “il Ramo”, che si occupa di attivita? educative- assistenziali e di imprenditoria sociale, ha visto un percorso di avvicinamento al gioco del baseball mediante steep mirati all’apprendimento delle regole e delle tecniche di gioco dei ragazzi (diversamente abili) del centro sociale che hanno avuto la possibilita? di allenarsi ed imparare a giocare a baseball con i giocatori della squadra U15 e i tecnici F.I.B.S. dello Skatch Boves.

Il progetto “Vivere il corpo”, realizzato grazie al supporto dell’oratorio parrocchiale del quartiere S. Paolo di Cuneo ed il centro sportivo estivo Roero delle piscine Comunali di Cuneo, che mediante un attivita? ludico sportiva, dedicata ai bambini e ragazzi tra i 6 ed i 14 anni, ha sfruttato il gioco del baseball come metodo di lavoro per mettere in contatto i giovani con le finalita? del percorso del progetto.

Ultima parte del progetto prevede lo sport a sostegno dell’empowerment femminile contro gli stereotipi e la violenza di genere. “Sport ed empowerment femminile”. Il progetto multidisciplinare nasce dall’idea di valorizzare il potenziale sportivo femminile sul territorio cuneese. Lavorano in sinergia a questo progetto, oltre lo Skatch Boves, il Comune e la biblioteca di Boves, il Comune e la biblioteca di Chiusa di Pesio. Il progetto ha l’ambizione di creare un ponte comunicativo tra lo Sport e l’Arte. Lo sport e l’Arte, sono il frutto di una stessa sublimazione ma con un linguaggio diverso. Verra? posto un accento sullo Sport e l’Arte femminile attraverso una fitta serie di serate dedicate a questi temi.