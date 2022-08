Agil Igor Volley, tre Igorine confermate

Quarto anno consecutivo in serie B1, la formazione, che prenderà parte anche al campionato di categoria Under18, comincia a prendere forma.

Il roster targato Agil Igor Volley della stagione 2022/2023 si apre con la conferma di tre Igorine:

le schiacciartici Teresa Bosso e Victoria Sassolini e la palleggiatrice Helena Sassolini, tutte e tre classe 2005.

Le tre atlete hanno disputato una stagione in crescendo, lavorando con costanza e tanta voglia durante tutto il corso dell’anno. Oltre all’esperienza da protagoniste in un campionato nazionale, le Igorine hanno anche conquistato un bellissimo quarto posto assoluto alle Finali nazionali Under 18!