Derthona Basket, ‘We Do Better Together’

La prima fase di campagna dai grandi numeri, l'accoglienza ricca di passione e affetto per la squadra nella prima uscita con i tifosi nel centro di Tortona. Il precampionato con appuntamenti prestigiosi, preludio di una stagione da vivere tutti insieme. 'We Do Better Together' il claim della campagna abbonamenti, che riparte martedì 30 agosto.

A partire da quella data, e fino a venerdì 30 settembre, sarà infatti possibile sottoscrivere le tessere stagionali recandosi presso la sede del Club, sita in Via San Marziano 4, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. La segreteria rimarrà aperta anche nella mattinata di sabato 1° ottobre, vigilia della prima sfida casalinga della Serie A 2022/23 contro la Dolomiti Energia Trentino. In alternativa, i tifosi bianconeri potranno sottoscrivere il proprio abbonamento online, recandosi sul sito di Vivaticket.