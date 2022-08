Arona Basket: stagione al via sotto la guida di Coach Petricca

Prende il via anche la stagione 2022/2023 della C Gold di Arona, che si è radunata ieri alle ore 21.00 agli ordini di coach Francesco Petricca. Un cuore giovane, con i due senior Gatti e Realini confermati a far da chioccia ai compagni, fra molti volti nuovi e alcune riconferme.

La stagione entra nel vivo e, dunque, seguiranno presto comunicazioni con le date dei primi impegni della prima squadra, oltre che quelle relative al settore giovanile, per il quale si avvicina sempre più il momento della ripartenza.