CURLING – Romei in azzurro, dal ritiro di Cembra alle Euro Super Series

La stagione del curling azzurro, pur a cavallo di Ferragosto, è già entrata nel vivo. E un ruolo da protagonista nella Nazionale femminile, come da piacevole tradizione, se lo sta ritagliando la pinerolese Angela Romei , tesserata per le Fiamme Oro. La 25enne ha preso parte al raduno di Cembra che, dal 12 al 16 agosto, è servito agli alfieri italiani per togliere un po’ di ruggine estiva e per riprendere confidenza con il ghiaccio, con l’obiettivo di presentarsi pronti ai primi appuntamenti stagionali.

Il primo dei quali, infatti, è già andato in scena nell’ultimo fine settimana. La Nazionale femminile – completata da Stefania Constantini, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli – ha partecipato, a Stirling, alle Euro Super Series, arrivando fino ai quarti di finale. Le azzurre, sul ghiaccio scozzese, hanno collezionato tre vittorie e due battute d’arresto nella fase preliminare: sconfitta per 5-3 all’esordio contro le norvegesi di Marianne Roervik, l’Italia si è quindi imposta sulle scozzesi della skip Henderson per 9-6 e, dopo la sconfitta all’extra end per 7-6 contro le svizzere del team Jaeggi, ha infilato altre due affermazioni sulle le scozzesi di Blair (5-4) e sulle svedesi di Wrana (6-5). Nei quarti di finale, la selezione tricolore ha infine ceduto per 6-3 contro le svizzere del team Keiser, in un match che ha visto le azzurre in vantaggio 3-1 fino al quinto end.

«È stato un buon torneo di fronte a squadre di livello, un ottimo inizio per una squadra giovane e ancora in crescita – il commento del commissario tecnico Violetta Caldart –. Ci sono margini di miglioramento, la stagione sarà molto intensa e lunga: il nostro obiettivo è quello di salire nel ranking mondiale, che al momento ci vede al 57° posto».

Per le ragazze il prossimo appuntamento in calendario è fissato alla Oslo Cup, in Norvegia, in programma dal 2 al 4 settembre.