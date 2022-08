A1, Akronos Libertas Moncalieri: primo allenamento aperto alla stampa

Giornalisti e operatori video sono invitati sabato 27 agosto al PalaEinaudi di Moncalieri per il primo allenamento aperto alla stampa dell’Akronos Libertas Moncalieri per la stagione 2022/2023.

Con l’arrivo delle statunitensi Chelsea Mitchell e Kathryn Westbeld, la squadra di coach Spanu sarà per la prima volta al completo in vista del ritiro di Sauze d'Oulx della prossima settimana.