B1, quattro Igorine promosse dalla serie C!

Un cammino di crescita e di miglioramento che culmina con la conquista meritata di un posto in serie B1, traguardo e allo stesso tempo nuovo punto di partenza.

L’Agil Igor Volley comunica che sono quattro le Igorine promosse dalla serie C/Under 16 Regionale che per la prossima stagione 2022/2023 saranno fra le protagoniste in B1/U18.

A indossare la maglia per il campionato nazionale saranno Sofia Badalamenti, Emma Berra, Beatrice Brezza e Giorgia Pagliuca, tutte classe 2006.