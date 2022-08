C Gold: De Mita, Sirbu e Tagliano completano il roster della Planet Smart City BEA

Dopo le conferme rispetto alla passata stagione di Capitan Gile, Mosca, D’Arrigo, Colli, Scalzo, Stiffi e Tulumello e gli annunci del nuovo arrivato De Santis e del ritorno di Drame, il roster aracio-nero per il campionato di C Gold 2022-23 è praticamente definito. A completare lo scacchiere a disposizione di coach Conti, ci saranno come sempre i giovani del Settore Giovanile BEA, pronti ad alzare la qualità degli allenamenti e farsi trovare pronti a scendere in campo: da subito, saranno a disposizione Giorgio De Mita , Roberto Sirbu e Valentino Tagliano , che già l’anno scorso hanno ben figurato nel campionato di C Gold.

Roberto Sirbu , classe 2003, è un esterno dalla grande faccia tosta. Da sempre in maglia BEA, dal minibasket nel centro di Poirino, passaggio alle Giovanili arancio-nere, fino all’esordio in Prima Squadra in Serie D nel 2019 e l’anno scorso nel massimo campionato regionale. C Gold dove Roberto, nel momento più difficile della stagione con un Planet Smart City BEA martoriata dalle assenze è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante, partendo anche in quintetto e dimostrando di poter stare in campo anche nel massimo campionato regionale. Parallelamente, l’esperienza in Serie D con il Leopardi Future Lab e nei campionati giovanili: esperienza da replicare in questa stagione, per continuare la grande crescita intrapresa in questi anni grazie alla sua caparbietà e voglia di lavorare.

Voglia di lavorare che non manca a Giorgio De Mita , il più giovane nel roster chierese già nella passata stagione: lungo classe 2005, chierese DOC, anche lui nato e cresciuto cestisticamente in maglia BEA, tranne che una breve parentesi a Torino, sponda Don Bosco Crocetta, per giocare da protagonista nel campionato Under 16 Eccellenza. Nella passata stagione è arrivato per lui l’esordio in Prima Squadra (con anche la gioia dei primi punti nel massimo campionato regionale segnati nella serie playoff con Collegno ndr) dove si è fatto apprezzare da tutti per la grande umiltà e voglia di mettersi al servizio della squadra.

A completare il trittico di giovani a disposizione di coach Conti in questi inizio di stagione, ci pensa Valentino Tagliano: esterno dalla grandissima energia, classe 2004, anche lui ha mosso in primi passi con la palla a spicchi in maglia BEA. Per lui anche esperienze con le maglie di NoviPiù Campus Piemonte e Collegno Basket con le quali disputa i campionati di Eccellenza e raggiunge una Finale Nazionale (nel 2018-19 con Campus). Tornato in arancione due anni fa, riesce da subito e giovanissimo a dare un contributo importante nella vittoria del campionato di C Silver, e a confermarsi anche nella passata stagione in C Gold.

«Sono tre ragazzi che avranno l’opportunità di crescere allenandosi quotidianamente con un gruppo senior di primo livello – commenta coach Francesco Conti – Dovranno farsi trovare pronti quando ci sarà occasione di scendere in campo, e comunque avranno i campionati U19 e serie D per mettersi alla prova e avere un ruolo importante. Oltre a loro ci sono altri giocatori del gruppo U19/D che in base alle esigenze potranno entrare gradualmente nel gruppo di allenamento della C Gold. L’idea è quella di tenere alte le motivazioni e verificare i progressi dei ragazzi durante l’anno».