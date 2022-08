Chieri ’76, su il sipario sulla stagione 2022/2023

Dopo la visite, i test e i saluti di rito, la squadra si è subito messa al lavoro al PalaFenera . Presente al gran completo lo staff capitanato da Giulio Cesare Bregoli , mentre per il momento ci sono nove delle quattordici giocatrici del roster. Si tratta delle palleggiatrici Francesca Bosio e Rachele Morello , dell’opposto Kaja Grobelna , della centrali Alessia Mazzaro e Fatim Kone , delle schiacciatrici Francesca Villani e Stella Nervini , e dei liberi Ilaria Spirito e Alessia Fini . Aggregate alla prima squadra anche tre giovani della B2/Under 18, le schiacciatrici Giulia Resmini e Vittoria Tonelli e la schiacciatrice/opposto Carola Colombino , e la centrale transalpina Marie France Garreau Dje che in queste settimane si allenerà con le biancoblù.

Assenti per gli impegni con la rispettive nazionali la schiacciatrice Helena Cazaute e l’opposto Maja Storck, la centrale Brionne Butler (che sta disputando in questi giorni degli eccellenti Giochi Panamericani), e la schiacciatrice Olivia Rozanski e la centrale Camilla Weitzel. Le prime tre dovrebbero arrivare a Chieri verso metà settembre; diverso il discorso per Rozanski e Weitzel che, in predicato di partecipare al campionato mondiale in programma nei Paesi Bassi e in Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre, probabilmente raggiungeranno le loro compagne pochi giorni prima dell’inizio del campionato (23 ottobre).

In queste prime settimane le biancoblù alterneranno i pesi e le sedute di tecnica al PalaFenera al lavoro in piscina allo Sport Village Club 77 di Pecetto.

In via di definizione il calendario delle amichevoli, prima delle quali in programma venerdì 16 settembre con la Libellula Bra, squadra di serie B1 che di recente è entrata a far parte del progetto MyClub76.