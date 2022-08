Pallapugno, tutte le finali di Coppa Italia

Sarà lo sferisterio di Bormida , in provincia di Savona, ad accogliere le tre giornate delle finali di Coppa Italia , con nove partite che si giocheranno da venerdì 26 a domenica 28 agosto . A sostegno della Fipap , che organizza la manifestazione in collaborazione con la società Bormidese, anche quest’anno ci sono la Fondazione Crc (che supporta gli incontri riservati al settore giovanile), Banca d’Alba , Egea e Siscom .

Il biglietto d’ingresso per la finale di Serie A costa 10 euro, otto euro per quella di Serie B. Entrata libera per tutte le altre categorie. Nei tre giorni, in collaborazione con il Comune e la Pro loco di Bormida e l'Avis di Pallare, sarà allestito uno stand gastronomico in cui si potranno mangiare i Fazzini di Bormida e i Lisotti di Pallare.

Serie A – Finale

Sabato 27 agosto, ore 21

Nocciole Marchisio Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze

Serie B – Finale

Venerdì 26 agosto, ore 21

Tealdo Scotta Alta Langa-Speb

Serie C1 – Finale

Domenica 28 agosto, ore 21

Gottasecca-Bubbio

Serie C2 – Finale

Domenica 28 agosto, ore 16.30

Merlese-Gottasecca

Femminile – Finale

Domenica 28 agosto, ore 11

Amici del Castello-San Leonardo

Under 21 – Finale

Domenica 28 agosto, ore 14

Pro Paschese B-Canalese

Allievi – Finale

Sabato 27 agosto, ore 16

Araldica Castagnole Lanze-Monastero Dronero

Esordienti – Finale

Sabato 27 agosto, ore 14

Gottasecca-Bormidese

Pulcini – Finale

Venerdì 26 agosto, ore 17

Subalcuneo-San Biagio