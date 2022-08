Novipiù Monferrato Basket: ingaggiato il giovane Lorenzo Mele

Novipiù Monferrato Basket comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Basket 90 Sassari per il prestito biennale del giocatore Lorenzo Mele. Il playmaker classe 2005 era aggregato al gruppo agli ordini di coach Andrea Valentini fin dai primi giorni di preparazione atletica. Cresciuto nel Settore Giovanile del Basket 90 Sassari, con la quale ha vinto un campionato regionale Under 15, nella passata stagione ha militato per Varese Academy dove in una stagione memorabile si è laureato Campione d’Italia Under 17.