A2M Cuneo Volley: Questa è Cuneo!

Abbonamenti

• INTERO: 100 € (13 partite)

• BB: 100 € (di cui 10 € andranno ai Blu Brothers per la Tessera BB)

• GENITORI PROGETTO "Cuneo Volley per la Scuola": 100 € (di cui 10 € saranno devoluti alla Scuola che ci verrà indicata. Una volta sottoscritto l’abbonamento, si prega di inviare una mail a biglietteria@cuneovolley.it con le specifiche della Scuola a cui devolvere il 10%)

• CURVA (settori A6/A7) per gli Over 19 – Under 25 (nati dal 2003 al 1997 compresi): 30 €

• OMAGGIO Under 19



Biglietti

• Biglietto singolo € 10

• Omaggio (Under 19 e diversamente abili)