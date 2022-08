LR Femminile, c’è coach Alfero alla guida

L’allenatore della squadra senior della Twin Towns sarà coach Andrea Alfero.

Classe ’64, inizia la sua esperienza in panchina nel 1980 nelle giovanili dell’Olimpo Basket, dove resta per 17 anni. Allena poi anche in squadre senior tra Dogliani, Savigliano e nuovamente Alba tra Serie C1 e C2.

Approda poi a Bra dove allena la prima squadra femminile e conquista due promozioni, la prima in B2 e poi in B1 vincendo rispettivamente i campionati di C e B2.

Tornato ad Alba, siede sulla panchina della prima squadra maschile in C2 per due stagioni, per poi allenare anche una squadra giovanile femminile. Infine negli ultimi anni ha allenato nelle giovanili dell’Olimpo Basket.