BEA CHIERI, tempo di conferme per lo staff tecnico del Settore Giovanile

Arrivato al PalaCascinaCapello la scorsa stagione, Coach Ratto ha all’attivo varie esperienze tra minibasket, settore giovanile (maschile e femminile) e senior che lo hanno reso da subito una tassello fondamentale per la crescita del settore giovanile arancio-nero.

Inizia la carriera a Moncalieri, dove diventa una colonna del minibasket giallo-blu e della prima fascia del Settore Giovanile, per poi continuare in vari club torinesi. Nel 2019, al Don Bosco Crocetta, esordisce in panchina nelle categorie di Eccellenza, come assistente in Under 18 e Under 20 e si affaccia anche alla panchina senior in C Gold, sempre da assistente di un totem della pallacanestro piemontese come coach Arioli.

L’anno scorso l’arrivo a BEA, dove era già stato da giocatore, e da subito è stato capace di dare un grande contributo come head coach del gruppo Under 13 Gold e Assistente del gruppo Under 15 Eccellenza.

Quest’anno continuerà il percorso iniziato con i più giovani continuando a seguire i gruppi classe 2009 e, parallelamente, sarà ancora in campo in Serie D tra i senior del progetto Leopardi Future Lab.