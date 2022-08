Novipiù Monferrato Basket: primo scrimmage contro Langhe Roero Basketball

Al termine della prima settimana di preparazione della Novipiù Monferrato Basket, Martinoni e compagni saranno impegnati nella giornata di sabato 27 agosto alle ore 17.30 presso il PalaEnergica Paolo Ferraris in uno scrimmage contro Langhe Roero Basketball. La società langarola disputerà sia il campionato di Serie B che quello Under 19 Eccellenza grazie alla collaborazione con il progetto Novipiù Campus.

Sarà l’occasione per rivedere da vicino Aaron Lomele ed Erik Makke, due giovani prospetti di proprietà Novipiù Monferrato Basket che quest’anno sono stati girati in prestito a LRB per proseguire il loro percorso di crescita e formazione tecnica. L’ingresso alla partita sarà libero.