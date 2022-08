Padelcity: è possibile prenotare la prova gratuita

Settembre è ormai alle porte e tutti noi padelisti non vediamo l'ora di tornare sul campo!

Quest'estate c'è chi ha lavorato e non ha mai smesso di giocare, chi ha visitato città, chi si è preso una pausa ed è andato in montagna o al mare… e poi c'è chi - in montagna o al mare - ha comunque trovato l'occasione di giocare.

Per tutti voi, piccoli e grandi appassionati, abbiamo una grande notizia!