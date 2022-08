Green Bar e Green Eat al fianco del Derthona

Green Bar e Green Eat entrano a far parte della famiglia del Derthona Basket con la firma di un contratto di sponsorizzazione per la stagione sportiva 2022-2023.

Si amplia così la grande squadra di partner del Club legati al territorio, che sostengono con passione e vicinanza le gesta dei bianconeri dentro e fuori dal campo.

«Siamo lieti di supportare attraverso i nostri marchi Green Bar e Green Eat la Bertram Derthona, che si appresta ad affrontare un’altra stagione ai massimi livelli del basket italiano – dice Roberto Portaluppi -. Riteniamo Bertram Derthona un grande veicolo di valorizzazione del territorio e per tale motivo offriamo il nostro sostegno».