Rovescala e Memorial Tortoli, Overall c'è

La domenica che Overall Tre Colli andrà ad affrontare sarà di alto contenuto tecnico, e la presenza del Team in ambedue le manifestazioni (Lombardia e Toscana) dimostra la forte volonta' di ricerca di un risultato di prestigio.

A Rovescala gli organizzatori hanno scelto di assegnare i primi cinque numeri dorsali proprio ad Overall, al Memorial Tortoli di inserire Overall tra le migliori compagini al via.

Un grande onore che i corridori in casacca giallo nera vogliono ripagare.

A Rovescala: Cavallo, Pettiti, Belloni L., Sasso e Antonetti.

Al “Tortoli": Acevedo, Giani, Davarias, Zanni, Belloni M., Nastasi.