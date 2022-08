E' ora di tornare in palestra per l’Agil Igor Volley

Ormai è conto alla rovescia!

Lunedì 29 agosto ritorna in palestra la serie B1 targata Agil Igor Volley. La formazione, al momento svelata in parte con le Igorine confermate e quelle promosse dalla serie C, sarà naturalmente giovane e pronta a partecipare anche al campionato di categoria Under 18.

Il ritrovo è fissato per le 11 di lunedì al PalaAgil di Trecate per il primo appuntamento con la sala pesi, al pomeriggio invece un po’ di palla. Più di un mese a disposizione per lavorare e prepararsi all’esordio fissato in casa il prossimo 9 ottobre contro Valdarno (le date dell’intera stagione saranno confermate la prossima settimana).