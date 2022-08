Cuneo Volley, il palazzetto pieno crea dipendenza

In primis la volontà di avvicinare i giovani allo sport, in particolare alla pallavolo che oltre ad essere un gioco di squadra, racchiude in sé molti principi e valori importanti per la crescita di ragazzi e ragazze adolescenti; per questo motivo tutti gli studenti Under 19 entreranno gratuitamente alle partite e potranno sottoscrivere il proprio abbonamento scegliendo tra i vari settori del palazzetto. Questa iniziativa prosegue la linea intrapresa lo scorso anno con il progetto “Cuneo Volley per la Scuola” che in questa stagione vede anche la creazione dell’abbonamento specifico per i genitori degli studenti, che potranno devolvere il 10% del proprio abbonamento all’Istituto dei propri figli in sede di sottoscrizione.

La tifoseria a Cuneo ha una storia e le nuove leve vanno sostenute e incentivate, pertanto il Club ha deciso di creare l’abbonamento dedicato alla Curva a soli 30€ riservato agli over 19/ under 25 (nati dal 1997 al 2003) nei settori dedicati ai supporters.

Infine, per la tifoseria organizzata e fidelizzata la possibilità di avere inclusa nell’abbonamento anche la tessera annuale “Blu Brothers” che darà diritto a diverse scontistiche e iniziative che verranno presentate durante la stagione.

«In questa stagione non vogliamo scandire il tempo semplicemente contando le giornate passate al palazzetto, ma bensì con le emozioni che tutti insieme riusciremo a creare» - ha dichiarato Davide Bima, Direttore generale del Club cuneese - «vivremo di momenti, come quelli ancora ben vividi del DHL Test Match Tournament. Il successo del triangolare della Nazionale maschile ci ha dato una forte carica e la conferma che la linea intrapresa per la campagna abbonamenti è quella giusta, dando continuità al progetto “Cuneo Volley per la Scuola” e andando a sostenere ulteriormente la curva che amiamo tanto e vogliamo vedere e sentire sempre più durante i match casalinghi. Il palazzetto che ribolle crea dipendenza e noi non possiamo più farne a meno!».

Attiva su LIVETICKET la sottoscrizione online di tutti gli abbonamenti che comprendono le 13 partite della Regular season 2022/2023 della serie A2 maschile di Cuneo.