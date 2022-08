Novipiù Monferrato Basket: buono il primo test stagionale

Buon test per la Novipiù Monferrato Basket che nell’ormai tradizionale scrimmage d’inizio stagione con Langhe Roero Basketball esprime una buona pallacanestro al termine della prima settimana completa di lavoro. Out Carver e Luca Valentini, tenuti a riposo a scopo precauzionale dopo i primi carichi di lavoro. Continua il lavoro differenziato per Leggio che sta per tornare a completa disposizione di coach Andrea Valentini. C’è tanta curiosità intorno a Monferrato Basket nel giorno in cui sui canali istituzionali del club sono stati svelati i termini della campagna abbonamenti. Buona partecipazione del pubblico casalese desideroso di tornare a vivere lo sport nella più completa libertà.