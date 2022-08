Biella Rugby: è Luca Loretti l'ultimo acquisto per la stagione 22/23

Luca Loretti, seconda/terza linea, 193 cm per 124 kg, nato a Novara il 20 maggio del 1993, lascia il suo Rugby Novara, con il quale ha giocato tutte le categorie giovanili fino ad arrivare a difenderne i colori come componente fisso del primo XV, e raggiunge il fratello Gianni unendosi di fatto al Biella Rugby Club. «Mi piace mettermi in gioco», spiega Luca, «e dimostrare di meritarmi un posto in squadre più competitive di quella in cui ero solito giocare. Ho scelto Biella dopo averla affrontata come avversaria per anni, a partire dalle giovanili. Conosco bene l’ambiente societario che mi ha sempre affascinato per la sua solidità e coesione in tutti i suoi partecipanti e i tifosi».