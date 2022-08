Novipiù Monferrato Basket: #MonferratoSiamoNoi

Nella giornata di sabato 27 agosto la Novipiù Monferrato Basket ha lanciato la Campagna Abbonamenti #MonferratoSiamoNoi per la stagione sportiva 2022-23 comunicando le modalità ed i prezzi. L'appuntamento clou sarà martedì 30 agosto nell'affascinante cortile del Castello di Casale Monferrato dove si terrà la presentazione della squadra a partire dalle ore 18.30 , madrina della serata la campionessa azzurra di Skeleton Valentina Margaglio. In tale occasione sarà possibile sottoscrivere le prime tessere di abbonamento per i tifosi .La campagna abbonamenti proseguirà dal 31 agosto sia nella modalità online, sul sito Ticketmaster , che presso il Monferrato Basket Store al PalaEnergica Paolo Ferraris , dal lunedì al venerdì 16-19 ed il sabato 10-12.30 .

La prima settimana sarà dedicata ai rinnovi: una grande novità è la possibilità per ogni abbonato della passata stagione di sottoscrivere contestualmente fino ad un massimo di altre 3 tessere per assicurarsi il posto vicino ad amici o parenti che non erano abbonati nella scorsa stagione. Non essendoci limitazioni di sedute e capienza dei palazzetti, i rinnovi non saranno strettamente correlati al posto o settore acquistato la passata stagione. Sottoscrivendo l'abbonamento si avrà diritto ad assistere alle 15 gare interne della regular season (Serie A2 Old Wild West Girone Verde e Fase a Orologio), compresa nel prezzo anche la gara di Supercoppa del 14 settembre contro Cantù. Ad ogni abbonato il sodalizio monferrino regalerà una esclusiva t-shirt griffata adidas , nuovo partner tecnico della Società.

Di seguito tutte le informazioni:

LE FASI

PRELAZIONE

Nella prima fase, da mercoledì 31 agosto a martedì 6 settembre, gli abbonati della stagione 2021-22 potranno acquistare l’abbonamento 22/23. Trattandosi di rinnovo abbonamento successivo alla stagione sportiva dove i posti erano limitati e contingentati dalle restrizioni sanitarie, si potrà scegliere un nuovo posto, indipendentemente da quello acquistato nell’anno precedente e aderire alla promozione “PORTA UN AMICO, ANZI DUE…FACCIAMO TRE!”.

VENDITA LIBERA

Dal 7 settembre in poi sarà aperta la vendita libera degli abbonamenti.

PORTA UN AMICO, ANZI DUE…FACCIAMO TRE!

Per questa stagione sarà possibile nella settimana di PRELAZIONE riservata agli abbonati della stagione 21/22, acquistare contestualmente al proprio abbonamento, fino ad un massimo di altri 3 abbonamenti per amici o parenti così da avere i posti vicini preferiti. Non essendo possibile effettuare una conferma del proprio posto in quanto i posti non saranno più contingentati, abbiamo pensato di riservare questa speciale offerta per permettere agli abbonati della passata stagione di godersi tutte le partite di fianco alla propria famiglia o amici!

PERCHÈ ABBONARSI

Potrai assistere alle 15 gare di regular season al prezzo di 10

In omaggio la gara di Supercoppa del 14 settembre contro Cantù

In omaggio per ogni abbonato l’esclusiva t-shirt adidas a tiratura limitata e non in vendita

DOVE ABBONARSI

Presso il Monferrato Basket Store al PalaEnergica Paolo Ferraris (lunedì-venerdì 16-19 e sabato 10-12.30)

Online sulla piattaforma Ticketmaster

PREZZI E SETTORI

(vedi immagine allegata)

ALTRE INFO

Gli abbonamenti ridotti sono validi per gli Under 18 e Over 65

I ragazzi Under 12 hanno diritto ad ingresso gratuito

A tutti i tesserati del Settore Giovanile verrà consegnata una tessera di abbonamento omaggio per il settore “CURVA”. I genitori potranno sottoscrivere il loro abbonamento con prezzo “RIDOTTO” nel settore preferito.

Gli spettatori diversamente abili potranno richiedere l’accredito secondo le modalità che verranno pubblicate in seguito

Per qualsiasi domanda scrivici a sede@jbmonferrato.com oppure whatsapp al numero +39 392 9951226