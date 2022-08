Fitarco Piemonte - Campionati Italiani Targa 2022

Una tre giorni intensa ed emozionante quella della 60ª edizione dei Campionati Italiani Targa svoltasi a Oderzo ( TV ) lo scorso fine settimana. L’evento è inoltre stato impreziosito dai festeggiamenti per i 60 anni della Federazione Italiana, rimandati dall’anno scorso a causa della situazione sanitaria ancora instabile. Il Campionato, riservato all’arco ricurvo e compound, ha visto la partecipazione di 589 arcieri, tra cui 72 piemontesi di 14 società differenti . Nel medagliere finale per società, relativo solamente ai titoli assoluti (e che non tiene quindi conto anche dei titoli di classe) spiccano la prima posizione degli Arcieri Iuvenilia, con 6 medaglie, e degli Arcieri delle Alpi in seconda posizione con 3 medaglie.

Risultati di classe

Tatiana Andreoli (Fiamme Oro/Arcieri Iuvenilia) chiude in seconda posizione nel ricurvo senior femminile, con 650 punti. Kaede Marsili (Arcieri Varian) conquista il titolo italiano di classe nel ricurvo allieve femminili, con 637 punti.

Matteo Bonacina (Arcieri delle Alpi) è secondo tra i compound senior maschili, con 695 punti; così come Irene Franchini (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) al femminile, con 685 punti. Leonardo Costantino (Arcieri delle Alpi) è campione italiano di classe nel compound junior maschili, con 687 punti, mentre Fabrizio Aloisi (Arcieri Iuvenilia) chiude in seconda posizione tra gli allievi, con 671 punti. Tra i ragazzi maschili, bronzo per Andrea Fenoglio Gaddò (Arcieri Iuvenilia), con 645 punti.

Tanti i podi anche nelle squadre: gli Arcieri Iuvenilia siglano la doppietta nel ricurvo senior con il titolo maschile (Paoli, Melotto, Morello) e femminile (Andreoli, Degani, Lopetuso) davanti agli Arcieri delle Alpi (Mijno, Lamprati, Marotta).

Argento per gli Arcieri delle Alpi (Botto, Rovera, Miceli) nel ricurvo master maschile e negli junior maschile (Roppa, Dezani, Aichino).

Titolo italiano di classe per gli Arcieri Iuvenilia (Rolando, Aloisi, Bonino) nel ricurvo junior femminile. Bronzo per l’Arclub Fossano (Manno, Streri, Peratello) tra le ragazze femminili.

Doppietta piemontese nel compound master maschile con la prima posizione degli Arcieri delle Alpi (Rovera, Chinotti, Rossi) e la seconda degli Arcieri Alpignano (Tosco, Ternavasio, Frassati).

Risultati assoluti

Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre/Arcieri Iuvenilia) conquista il bronzo individuale nel ricurvo maschile battendo nella finalina il compagno di nazionale Federico Musolesi 6-2. Paoli aveva ottenuto la sesta posizione in qualifica, dopo aver battuto Marco Galiazzo agli ottavi (6-2) e Francesco Gregori ai quarti (6-4), si era poi arreso a Massimiliano Mandia in semifinale (7-3).

Titolo italiano ricurvo femminile per Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi). La torinese impreziosisce il suo palmares con un altro successo, battendo in finale Ginevra Landi 6-4. Per lei un percorso netto, partendo dalla sesta posizione in qualifica, con le vittorie su Nicole Degani negli ottavi (6-2), Jessica La Terra nei quarti (6-2) e Roberta Di Francesco in semifinale (6-2).

Nelle gare a squadre, doppio titolo italiano arco ricurvo per gli Arcieri Iuvenilia che al maschile, con Melotto, Morello, Paoli, battono gli Arcieri Decumanus Maximus 5-1 e al femminile, con Andreoli, Degani e Rolando, vincono il derby con gli Arcieri delle Alpi (Lamprati, Marotta, Mijno) 6-0.

Nel mixedteam ricurvo arriva invece il bronzo per gli Arcieri Iuvenilia (Andreoli, Paoli) vincenti sulla coppia degli Arcieri delle Alpi (Mijno, Vieceli) per 6-0.

Nel mixedteam ricurvo junior arriva l’argento per il duo degli Arcieri Iuvenilia (Rolando, Coppola) battuti in finale dalla Maremmana Arcieri. Mentre gli Arcieri Varian (Cernusco, Cammilleri) si fermano ai piedi del podio.

Argento anche nel compound a squadre maschili per Aloisi, Bruno, Depaoli (Arcieri Iuvenilia) battuti 224-220 dagli Arcieri Kappa Kosmos Rovereto.

Per gli Arcieri delle Alpi titolo italiano mixedteam compound per la coppia Irene Franchini, Matteo Bonacina che si impongono 155-150 sugli Arcieri Tigullio, e nel compound junior con Giada Baron, Leonardo Costantino vincenti 152-145 sul Decumanus Maximus.

Risultati completi