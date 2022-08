Ojb, suona la campanella anche per la serie D

La consapevolezza da un lato di aver compiuto pochissimi mesi fa una grande impresa, dall’altro che è ora di cambiare pagina per continuare la storia. Si raduna questa sera , martedì 30 agosto al palazzetto di Oleggio , la serie D , neo promossa dalla Promozione lo scorso 16 giugno. Alla guida il confermatissimo coach Luca Campari insieme al suo vice Max Boieri e all’addetto alle statistiche Carlo Bertoglio. A loro si aggiunge anche coach Roberto Massara, oleggese e con il basket nel sangue, sempre in qualità di vice. Il roster è per il 99% confermato perché gli Squali che si sono meritati sul campo la Promozione meritano di conseguenza di misurarsi in serie D e dimostrare quanto valgono. Ai saluti sono soltanto Marco Manniello e Patrick Grossini, due grandi punti di riferimenti del gruppo: i due atleti continueranno a seguire i compagni ma tifando dagli spalti; a loro un enorme grazie per l’impegno e la professionalità.

Questi gli Squali che prenderanno parte al campionato regionale: Federico Barcarolo, Luca Bertoglio, Alessandro Gattico, Luca Gualandris, Riccarco Marcassa, Lorenzo Martelli, Simone Massara, Matteo Pavesi, Paolo Salsa, Fabio Savoini e Francesco Zandanel. A loro si aggiungono i grandi ritorni di Federico Cressati, Giulio Masella e Davide Sonzogni, oleggesi e già Squali. Aggregati al gruppo sono invece Lorenzo Barcarolo, Matteo Corti, Gabriele Rampinelli e Mirko Vecchione.

Come di consueto tanta atletica all’inizio per passare poi alla palla a spicchi con inizio del campionato fra un po’ di settimane.

A lanciare la carica è proprio il coach: «Torniamo in palestra con tanto entusiasmo e voglia di misurarsi in un campionato che la maggior parte dei ragazzi, gli oleggesi soprattutto, non hanno mai disputato. Ci sarà molto più impegno e di questo tutti sono consapevoli, sono ottimista - dice Campari - che stagione ci aspetta? Strana, può succedere di tutto, sarà un campionato equilibrato, ci manca qualcosina per competere nei piani medio-alti, ma la speranza è riuscire a fare un bel campionato, stando a metà classifica, tutto ciò che verrà in più sarà bene accetto. Le difficoltà saranno sicuramente fisiche, di intensità, mi aspetto partite simili alle finali che abbiamo giocato e soprattutto dovremo anche imparare a misurarci con le sconfitte che arriveranno e cui questo gruppo da mesi e mesi non è abituato. Dovremo in questi casi far emergere la nostra coesione e forza interna. Ci auguriamo di fare bene, stare bene insieme e divertirci e soprattutto riempire ancora il palazzetto».