BEA Chieri - C Gold: partiti!

La stagione della Planet Smart City BEA versione 2022-23 è ufficialmente iniziata. Ieri sera al PalaCascinaCapello di Chieri è andato in scena il primo allenamento agli ordini di coach Francesco Conti, del suo assistente Andrea Bertulessi e del Preparatore Fisico Federico Turetta.

Ancora qualche assenza, con il gruppo che sarà al completo nei prossimi giorni, ma primi segnali assolutamente positivi in vista di una preseason che si preannuncia densa di appuntamenti e di un campionato di C Gold quanto mai competitivo.