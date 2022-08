Bertram Derthona: seconda fase campagna abbonamenti

Poco più di un mese all’inizio della Serie A 2022/23, alcune ore alla prima palla a due della stagione della Bertram Derthona (alle 18 al PalaScieghi di Sondrio contro SAM Massagno): la stagione bianconera inizia a entrare nel vivo. Prende il via oggi, martedì 30 agosto , la seconda fase della campagna abbonamenti ‘ We Do Better Together ’, il claim che ha accompagnato i Leoni in queste prime settimane di lavoro in vista degli appuntamenti ufficiali dell’anno.

Sono due le modalità di cui possono usufruire i tifosi, che continuano a mostrare grandi affetto e passione nei confronti della squadra, per acquistare le tessere stagionali: presso la sede della Società, sita in Via San Marziano 4, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12, oppure sul sito di Vivaticket.

La seconda fase della campagna abbonamenti sarà attiva, in sede, fino alla mattinata di sabato 1° ottobre (10-12), vigilia del debutto casalingo in programma al PalaEnergica Paolo Ferraris contro la Dolomiti Energia Trentino, mentre su Vivaticket fino a esaurimento dei posti in vendita online antecedenti la gara di domenica 2 ottobre.

Come nella prima fase della campagna, rimangono attive le riduzioni per gli Under 18 e gli Over 65, oltre alla possibilità di acquistare il Family Pack (1 abbonamento intero + ‘n’ ridotti del 40%) previa presentazione del documento attestante lo stato di famiglia.

Di seguito i prezzi degli abbonamenti nei diversi settori del palazzetto di Casale Monferrato:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre VIP € 800,00 --- Parterre € 700,00 € 560,00 Parterre Bianconero € 560,00 € 445,00

Tribuna Derthona € 350,00 € 280,00 Tribuna Bianconera € 300,00 € 240,00 Curva Sud € 150,00 € 120,00 Curva Nord Derthona € 110,00 € 88,00

Per informazioni su abbonamenti e modalità di acquisto, è possibile contattare il Club telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it

Dentro e fuori dal campo, con la vostra passione, siamo più forti. Scatta oggi la seconda fase di ‘We Do Better Together’, nel segno dei Leoni.