Abet Basket Bra: al via gli allenamenti

E’ tutto pronto in casa Basket Team 71 Abet Bra per la ripresa delle attività spotive. Da lunedì 29 agosto sono ripartite a pieno ritmo le attività del settore giovanile e della prima squadra serie C Silver. I primi gruppi del settore giovanile, U19 – U17 – U15, si sono dati appuntamento alle Piscine di Bra pomeriggio per una prima sessione di preparazione atletica: allenamento in acqua, sulla sabbia e sul campo da gioco, accolti e seguiti dai coach Ettore Sanino, Michele Siragusa, Alessandro Sanino e Francesco Carena e dai preparatori fisici Enrico Gramaglia e Mattia Milano. I ragazzi del gruppo U14 partiranno giovedì 1 settembre, mentre quelli U13 lunedì 5 settembre. Gli otto gruppi del settore giovanile maschile bianco blu disputeranno campionati FIP e CSI.

Sempre lunedì 29 agosto alle ore 20.00 si è data appuntamento al playground di San Michele la prima squadra Serie C Silver per un incontro con i dirigenti della società e una prima sessione di allenamento.

Presenti tutti i giocatori che compongono il roster: Luca Cortese, Marcello Eirale, Nicolò Baldo, Enrico Gramaglia, Gabriele Riccardi, Nicolas Stetco, Enrico Caldarone, Alessandro Cagliero, Francesco Zabert, Marco Negro, Paolo Gallo, Riccardo Mattis, JulianCorvolan, Pietro Ferrero e Marco Rinaldi. Allenatore: Michele Siragusa, Assistenti Ettore Sanino e Matteo Barberis.

«La ripresa delle attività del settore giovanile e della squadra senior è sempre un momento di emozione per una società sportiva – commentano Gianfranco Berrino (presidente) e Roberto Burdese (vicepresidente) presenti al raduno. Questa stagione riparte da Bra, in piena autonomia, e mette al centro in primo luogo i giovani del nostro vivaio. L’ossatura della prima squadra senior è composta quasi interamente dai giocatori della stagione precedente, segno di stima e fiducia reciproca. Rientrano a Bra anche due atleti significativi, Luca Cortese e Alessandro Cagliero, che sapranno sicuramente dare un contributo molto importante alla squadra. Sono stati inseriti dei giovani atleti, ne verranno aggiunti altri nel corso della stagione. Non vediamo l’ora di iniziare i campionati e aspettiamo tutti i nostri tifosi al Palazzetto, con la novità dell’ingresso gratuito».

Aggiunge il direttore sportivo Giorgio Paschetta: «Con entusiasmo e tanta voglia di fare bene, dopo aver recuperato le energie disperse la scorsa stagione, iniziamo una stagione sportiva concentrata sui nostri giovani, ai quali vogliamo dare opportunità concrete, non aspettative eccessive, per poter migliorare e misurarsi sul campo. Abbiamo ampliato lo staff con due nuovi giovani allenatori che saranno a disposizione della società. Oggi riparte il settore giovanile e la prima squadra, la prossima settimana riprenderà l’attività il settore giovanile femminile, la squadra di Promozione e il Minibasket. Abbiamo in cantiere nuovi progetti, che vogliono far crescere il valore sociale ed educativo della nostra società».

A cornice della Serie C Silver una squadra di giovani cestisti braidesi, prodotto del settore giovanile Abet, disputerà il campionato regionale di Promozione.

Massima attenzione sui campionati del settore giovanile maschile e femminile. Nel settore maschile saranno otto i gruppi che parteciperanno alle attività federali FIP e CSI, coprendo tutte le categorie per ogni annata, dall’U13 all’U19.

Lo staff tecnico del settore giovanile sarà guidato da Michele Siragusa, affiancato da nuove figure nello nello staff allenatori, Alessandro Sanino, Francesco Carena e Danilo Peano, al fianco dei confermati Ettore Sanino, Enrico Gramaglia, Fabrizio Gatto, Mattia Milano, aiutati da giovani istruttori presenti già nella passata stagione.

L’attività del Minibasketriprenderà il 5 settembre, sotto la guida di Fabrizio Gatto con la collaborazione di Clara Nota, Elena Tunzi e altri giovani istruttori e istruttrici. L’attività è rivolta a tutti i bambini e alle bambine da 5 a 11 anni.