B1, Igorine al lavoro!

Atletica, in palestra per la parte pesi e poi palla. E’ iniziata alla grande la stagione della Serie B1 targata Agil Igor Volley. Le Igorine, che prenderanno parte al campionato nazionale, disputeranno anche il campionato di categoria giovanile Under 18.

Per le prime due settimane, in attesa che cominci la scuola, doppia seduta, mattino e pomeriggio; il tanto tempo trascorso insieme consentirà alle Igorine di conoscersi fra loro e fare gruppo. Il programma di amichevoli che guiderà la squadra fino all’esordio del prossimo 8 ottobre, è in via di definizione.