Derthona Basket: primo scrimmage

Indicazioni più che positive per la Bertram Derthona nel primo scrimmage stagionale contro SAM Massagno ad Aprica. I bianconeri, dopo 10 giorni di ritiro a Livigno, hanno potuto testare per la prima volta il campo contro un avversario valido e competitivo vincendo tutti i quarti dell’amichevole (punteggio riazzerato allo scadere di ogni 10’).

Christon, Harper, Macura, Daum, Radosevic il primo starting five della stagione scelto da coach Ramondino: nella frazione di apertura, dopo i primi minuti utili a entrambe le squadre per prendere confidenza con il campo, il Derthona mostra buone trame offensive, chiudendo avanti 21-23. Ad inizio secondo quarto la Bertram trova una migliore fluidità in attacco e, complice una difesa più attenta e aggressiva, dilata il vantaggio. Nei minuti conclusivi arriva la reazione di Massagno che, con un tiro allo scadere, si porta sul -3 (22-25).

Grande intensità in campo anche al rientro dalla pausa lunga: i ragazzi di coach Ramondino continuano a condurre il match nonostante il calo delle percentuali di tiro dovuto alla stanchezza (14-18). Nel quarto conclusivo la Bertram spicca su entrambi i lati del campo: grazie all’ottima circolazione di palla i Leoni costruiscono buoni tiri e stringono le maglie in difesa, vincendo l’ultima frazione 22-11.

Il Derthona scenderà nuovamente in campo domenica 4 settembre alle 19.00 a Scandiano contro la Unahotels Reggio Emilia.

Così coach Marco Ramondino al termine della partita: «È stata una partita con tanti alti e bassi, come è normale che sia dopo otto o nove giorni di lavoro. È utile prendere subito spunto per il prossimo periodo in cui dobbiamo cercare sia un linguaggio che delle soluzioni comuni a quello che accade in campo. Rivedremo insieme la gara, ma è stato utile togliersi le fatiche di questi giorni e iniziare il processo di conoscenza dei giocatori».

SAM Massagno – Derhona

Tabellini

Massagno: Williams 8, Botuli 12, Martino 11, Madjan D. 5, Kovac 2, Koludrovic 4, Veri, Stevanovic, Tanackovic, Madjan M. 16, Galloway 9, Caprotti 2, Terrier ne; all. Gubitosa

Derthona: Christon 4, Candi 11, Tavernelli, Filloy 9, Okeke 9, Severini, Harper 6, Daum 17, Cain 4, Radosevic 8, Macura 13, Filoni 8; all. Ramondino