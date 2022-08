Arona Basket: riparte anche il settore giovanile

Riprende anche il settore giovanile nella città di Arona, che nel corso delle prossime settimane vedrà tutte le proprie squadre tornare in palestra per dare il via alle attività della stagione 2022/2023.

Prima a cominciare l’U15, seguita a ruota da U17 e U19, che allacceranno le scarpe nella giornata di mercoledì 31 Agosto.

Seguiranno, nella giornata successiva del 1 Settembre, le ragazze di U17 e U19 femminile, mentre le annate dei più giovani dovranno attendere ancora qualche giorno, con U13 e U14 maschile che torneranno sul campo lunedì 5 settembre e l’U14 femminile che si riunirà martedì 6 settembre.