Agil Igor Volley: in arrivo tre preziosi tasselli

Lavorare in totale sinergia per il bene delle atlete offrendo loro la migliore possibilità di crescita. È con questo spirito che Agil Igor Volley dà un caloroso benvenuto a Martina Cantoni , Maria Mangalagiu e Amélie Vighetto . Le tre atlete, tutte classe 2006, arrivano dall’In Volley Piemonte, con cui la società trecatese ha stretto ormai mesi fa una solida collaborazione. Giovanissime, il loro palmares è già più che brillante: tutte e tre sono campionesse italiane e anche con un “bis”, con un titolo vinto quest’anno in Under16 e lo scorso anno in Under15 (quindi due di fila consecutivi). Finora per le neo Igorine un percorso eccellente, anche con diversi titoli regionali e provinciali e per Amélie una fresca laurea europea Under17. Per loro sarà una nuova esperienza in una categoria nazionale.

«Prende vita in modo concreto la collaborazione con In Volley Piemonte e siamo molto contenti, - dice il direttore sportivo Alessandro Sandretti - le tre campionesse italiane faranno da apripista a un roseo futuro tra di noi. Sono tre ragazze di grandi prospettive, non vediamo l’ora delle prime partite».

Il responsabile della società Gianni Grosso: «Amelie, Martina e Maria insieme alle altre 2006 hanno “fatto” un bel pezzo di storia dell’In Volley Piemonte con i tanti titoli vinti, i due scudetti e quelle 75 vittorie consecutive nelle proprie categorie parlano da sole. Non possiamo che parlare molto bene di loro: emergono per qualità fisiche e tecniche non comuni, ma soprattutto per una grandissima determinazione agonistica.

Certo, a noi mancheranno, ma abbiamo fatto insieme alle loro famiglie la scelta migliore per un futuro che, ne siamo certi, sarà per loro esaltante».