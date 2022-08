Sommacampagna, un bel 2° posto di Giani

Ed e' subito riscatto, come era stato scritto nel resoconto delle gare di domenica che ci si attendeva qualche cosa di piu', ecco dopo 48 ore una bella prova di tutto il Team che ha finalizzato con un Leonardo Giani che coglie nella volata in leggera salita il 2° posto ad un niente dalla vittoria.

Un plauso al compagno Daniel Nastasi anche lui nella fuga giusta e che si e' speso in un duro lavoro. Da segnalare anche nella prima parte di gara la presenza di Luca Zanni nel primo attacco di giornata con altri otto attaccanti.