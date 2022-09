BEA Chieri: conferma per Coach Usai

Coach Usai esordisce in panchina nel 2015 nello Staff del Don Bosco Crocetta, come Assistente nei campionati giovanili Èlite ed Eccellenza. Sempre da Assistente, siede in panchina nel campionato C Gold e vanta una partecipazione alle Finali Nazionali Giovanili (Under 14 Èlite).

Nel 2020 entra nello staff BEA Leopardi, dove esordisce come Capo Allenatore alla guida del gruppo Under 16 Gold, portando i Leopardi alle semifinali per il titolo. Lo scorso anno con lo stesso gruppo raggiunge le semifinali di Coppa Piemonte Under 17 Gold.

Ora, una nuova sfida con la squadra Under 17 Silver.