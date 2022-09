Serie C, Igorine al lavoro con Barbara Medici

Esattamente come negli anni passati due i campionati che le vedranno protagoniste con l’obiettivo di crescere singolarmente e all’interno del gruppo. Le Igorine della confermata Barbara Medici sono tornate in palestra da qualche giorno e nel mirino ci sono due campionati: quello di categoria Under16 regionale e la serie C, che le vedrà a confronto con squadre spesso più esperte e attrezzate. Ad affiancare Medici in qualità di vice allenatore ci sarà Alessia Callegari .

«Sicuramente in palestra si respira molto entusiasmo dopo la stagione dello scorso anno, - dice Barbara Medici - se in Under 16 non siamo arrivate fin dove avremmo voluto, in serie C abbiamo ottenuto una salvezza molto bella, inaspettata da un certo punto di vista e che a me ha lasciato molta carica. Il gruppo è quasi interamente cambiato e sono carica anche per questo perché mi piace avere sempre nuovi stimoli. Sarà difficile assemblare il gruppo, ma potenzialmente ci sono elementi molto interessanti. Obiettivi? In C faremo fatica e faremo del nostro meglio, in Under 16 puntiamo a ripetere il titolo territoriale e fare meglio nel regionale».

Queste le Igorine che saranno protagoniste: Alessia Gazzola (classe 2006, serie C), Elisabeth Caruso, Matilde Castelli, Valentina Cavallari, Caterina Guatteo, Elena Marianelli, Aurora Martelli, Martina Morelli (classe 2007), Rebecca Aimaretti, Carlotta Annovazzi, Gaia Bossi, Asia Laneve, Elisa Marelli, Merci Ojienelo (classe 2008) e Giorgia Pasqualini (2009).