Basket Torino Settore Giovanile: al via la stagione 2022/2023

Partiamo con il Minibasket, riservato alle annate dal 2012 al 2016, che ha aperto le iscrizioni questa settimana, i cui corsi, coordinati dal responsabile Andrea Tomasi , inizieranno il 14 settembre, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al basket, e che tra questi ci possano essere i futuri campioni di domani. È in corso anche la leva per la categoria Under 13, una serie di allenamenti aperti a tutti i nati nel 2010 e 2011, con coach Claudio Lastella impegnato a trovare i futuri componenti del Settore Giovanile della Reale Mutua Basket Torino.

Coach Francesco Raho , Responsabile del Settore Giovanile della Reale Mutua Torino, allenerà le formazioni Under 15 e Under 17, che prenderanno parte ai rispettivi campionati Gold.

L’Under 19 Eccellenza sarà affidata a coach Marco Siragusa (vice allenatore della prima squadra) e a Francesco Raho.



Infine alcuni elementi della formazione Under 19 prenderanno parte al campionato di Serie C Silver, indossando la maglia della Ginnastica Torino, agli ordini di coach Carlo Vassalli.



Tutte le squadre potranno contare su Andrea Filippi, assistente di Roberto Marocco in prima squadra, in veste di preparatore fisico del Settore Giovanile.

Per informazioni è possibile contattare il Dirigente Responsabile del Settore Giovanile Massimo Cibrario via mail a settoregiovanile@baskettorinoofficial.com