Una buona Reale Mutua è sconfitta da Venezia

Sconfitta per la Reale Mutua Basket Torino nella prima semifinale del VI Memorial Pajetta. La partita contro la Reyer Venezia finisce 84-63 in favore dei lagunari. Domani i ragazzi di coach Ciani giocheranno quindi la finale per il terzo e quarto posto, contro la perdente di Udine-Trieste.

Primo quarto tutto di marca Reyer che, guidata da De Nicolao e Watt, va al primo mini-intervallo in vantaggio 26-19, dopo un parziale di 13-9 in favore della Reale Mutua nella seconda metà di periodo. Nel secondo periodo le due squadre mantengono lo stesso divario, andando negli spogliatoi sul 48-40 per Venezia, con Mayfield miglior realizzatore della Reale Mutua con 9 punti.

Nella prima metà di terzo periodo la Reale Mutua riesce a tenere sotto la doppia cifra il gap dalla Reyer, ma nella seconda parte gli orogranata aumentano il distacco arrivando alla terza sirena sul 66-55. Nell’ultimo quarto si fa sentire la stanchezza per la Reale Mutua: la Reyer vince 84-63.

Il commento di coach Franco Ciani: «Abbiamo giocato una buona prima metà di gara molto buona: ad esclusione dei primi minuti in cui siamo stati in difficoltà, poi abbiamo trovato il ritmo e siamo anche riusciti in parte a ricucire. Fino a che le energie ci hanno sostenuto abbiamo giocato una buona partita. Abbiamo fatto qualche errore al tiro però, al di là del punteggio finale i primi 30’ di partita sono stati di buon livello e sono una conferma del tipo di atteggiamento che vogliamo avere e del tipo di pallacanestro che vogliamo giocare»

Reale Mutua Torino - Umana Reyer Venezia 63-84

Parziali (19-26, 40-48, 55-66)

Reale Mutua Torino: Mayfield 13, Fea NE, Vencato 5, Taflaj 14, Schina 6, Jackson Jr., Poser 6, Avino NE, Guariglia 5, Pepe 8, De Vico 6. All.: Franco Ciani.

Umana Reyer Venezia: Fatty 4, Ndoje 10, Venuto 4, Freeman 11, Bramos 8, Chapelli 10, De Nicolao 6, Brooks 5, Minincleri, Willis 13, Watt 13. All.: Walter De Raffaele.