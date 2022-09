Agil Igor Volley: benvenute Camilla e Giulia!

Sì, doppia coppia di gemelle nella B1/U18!

Agil Igor Volley dà un grande benvenuto a Camilla e Giulia Bianchi, rispettivamente centrale e schiacciatrice classe 2006 in arrivo dal Vero Volley Monza.

Ciò che le contraddistingue sono grinta, dinamismo e un’ottima dose di agonismo in campo. Entrambe sono state protagoniste alle finali nazionali Under 16 e Under 18 della stagione appena passata con un quinto posto assoluto finale in entrambe le categorie. Camilla e Giulia hanno mostrato da subito un buon atteggiamento dimostrando tanta voglia di crescere e migliorare.