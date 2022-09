Monferrato Basket: segnali positivi anche con Casale

Secondo scrimmage stagionale per la Novipiù Monferrato Basket che affronta la Junior Casale in una sgambata tutta casalese e inedita al PalaEnergica Paolo Ferraris. Ritorna nei ranghi Carver che bagna così l’esordio in terra monferrina. Ancora ai box Leggio e Luca Valentini sempre più vicini al rientro mentre si è aggiunto nelle ultime ore alla lista degli indisponibili Matteo Formenti per un leggerissimo affaticamento muscolare.

Comincia forte la Junior Casale. Due triple consecutive di Negri e Jovanovic. Carver ci tiene a dare il suo saluto al nuovo pubblico. Subito due belle giocate in proprio. 6-6. Saladini è preciso ai liberi, Martinoni in un elegante terzo tempo. Con Riva e Jovanovic la Junior trova il vantaggio. Poi sale in cattedra Redivo che insieme a Carver firmano un break positivo. Tripla dell’argentino, poi assist delizioso per Poom. 23-15. Anche Ellis segna da fuori. Bialkowski fa rifiatare i lunghi. Si chiude il primo quarto sul 32-22. Si riparte ancora forte. Martinoni mette subito in chiaro le cose sotto canestro. Castellino si rende protagonista di una bella penetrazione. Jovanovic da tre punti non sbaglia. Contropiede di Redivo, ancora Martinoni che appoggia. Coach Valentini lo fa rifiatare qualche minuto inserendo Poom. Si abbassano i ritmi come del resto le percentuali al tiro. Si chiudono i conti sul 13-12.

Redivo infiamma il pubblico con un paio di giocate delle sue. Subito time out Junior. Dentro anche Poom che penetra e segna. Ancora Redivo, poi Raiteri dall’altra parte interrompe il digiuno. 10-4. Martinoni dalla lunetta. Redivo tripla. 15-6. Ruiu corregge da sotto. Tripla sul finire di quarto di Ellis. Si va all’ultima frazione sul 18-10. Il quarto si apre con il piazzato di Martinoni. Apuzzo fa 2/2 ai liberi. Carver schiaccia dopo una bella penetrazione di Ellis. Missile di Redivo da fuori. Ellis ha gamba e si rende protagonista di alcune scorribande tutto campo. Jovanovic e Ruiu accorciano, poi bella tripla dall’angolo di Poom. Anche Carver trova il canestro dalla distanza. 16-11. Si segna solo da fuori e anche il giovane Kamar finisce a referto con un bel piazzato da lontano. Finisce 18-14 per la Novipiù.

NOVIPIU MONFERRATO BASKET – JUNIOR CASALE

(32-22; 13-12; 18-10; 18-14)

NOVIPIU MONFERRATO BASKET: Luparia, Giovannelli ne, Castellino 5, Ellis 12, Carver 14, Mele, Redivo 17, Martinoni 17, Ghirlanda, Soodla ne, Poom 13, Bialkowski. Coach: Andrea Valentini.

JUNIOR CASALE: Jovanovic 10, Riva 12 , Ielmini 2, De Ros ne, Kamar 3, Avonto ne, Apuzzo 2, Raiteri 6, Geraci, Ruiu 10, Negri 2, Saladini 4. Coach: Davide Cristelli.