La Reale Mutua chiude quarta al Memorial Pajetta

Coach Ciani inizia la partita con Vencato, Mayfield, De Vico, Jackson e Guariglia, mentre dall’altra parte la panchina udinese risponde con Palumbo, Sherrill, Gaspardo, Antonutti e Cusin. Primo quarto che si gioca in sostanziale equilibrio, con la Reale Mutua che alla prima sirena conduce 20-19. Nel secondo periodo la squadra di coach Ciani aumenta leggermente il distacco andando negli spogliatoi sul 38-35.

Dopo l’intervallo lungo Udine ribalta la partita con un parziale di 23-12, andando all’ultima pausa in vantaggio 58-50. Nell’ultimo periodo la Reale Mutua prova a ricucire il gap, ma i padroni di casa sono bravi a mantenere il distacco: Udine vince 77-71.

Il commento di coach Franco Ciani: «È stata una partita sulla falsariga di tutte quelle giocate in questo periodo. Nei primi due quarti abbiamo giocato sicuramente meglio e abbiamo condotto spesso. Sicuramente ci siamo un po’ spenti nel secondo tempo ed in particolare nel terzo quarto, dove abbiamo avuto un passaggio a vuoto che ci deve far meditare, perché anche nei momenti di stanchezza dobbiamo avere la lucidità di restare attaccati alla partita. Valuto in maniera assolutamente positiva la prestazione difensiva, dobbiamo però migliorare in attacco e soprattutto concretizzare. Questi sono due spunti su cui dobbiamo assolutamente lavorare».

APU Old Wild West Udine - Reale Mutua Torino 77-71

Parziali (19-20, 35-38, 58-50)

APU Old Wild West Udine: Mussini 7, Whelan 8, Palumbo 12, Mian 14, Antonutti 5, Gaspardo 10, Cusin 4, Fantoma NE, Esposito 3, Nobile, Dobo NE, Sherrill 14. All.: Matteo Boniciolli.

Reale Mutua Torino: Mayfield 15, Fea NE, Vencato 9, Taflaj 5, Schina 2, Jackson Jr. 6, Poser 6, Avino NE, Guariglia 5, Pepe 8, De Vico 15. All.: Franco Ciani.