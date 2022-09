Eurogymnica festeggia: Virginia Cuttini in Nazionale!

Virginia, classe 2006, fa parte di HDemia di Chivasso, il centro tecnico di Eurogymnica che ha sede nell'ex villaggio TAV di via Baraggino e presso il quale le ginnaste si allenano mattino e pomeriggio, seguendo poi un particolare percorso di istruzione organizzato dal club, grazie all'affiancamento di tutor.

Grazie ad HDemia e al suo talento, la ginnasta di Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro è cresciuta in maniera costante, mettendosi in luce in questi ultimi anni.

Durante l'ultima estate si è sottoposta a due selezioni nazionali che ha sempre superato brillantemente e che l'hanno portata a questa convocazione.

Per Eurogymnica, si tratta di un altro importante successo, incastonato in una stagione memorabile, anche se l'assenza della ginnasta almeno fino alla fine della primavera prossima, per la partecipazione ad europei e mondiali, priverà la società di una delle punte di diamante soprattutto durante il campionato di Serie A1 a inizio 2023.

Le compagne dovranno dunque fare a meno di una pedina importante e lo staff tecnico sarà chiamato a trovare valide alternative tecnico tattiche.

Anche per questo e per l'approssimarsi delle nuove competizioni che prenderanno il via già il prossimo weekend, la carovana biancoblu è stata impegnata su due fronti nell'ultimo fine settimana. Le giovanissime che debutteranno nel campionato di Specialità hanno partecipato al Torneo città di Cornaredo, mentre le più esperte all'internazionale San Marino Cup 2022.

Nella prima manifestazione ha soprattutto ben figurato Eglissa Lika vincendo un bronzo.

Sulla Rocca invece si sono messe in luce Anna Russo e Tea Semeraro, entrambe argento, la prima al cerchio e la seconda alla palla.